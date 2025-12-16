За выходные с городских улиц вывезли больше 13 кубометров снега

За минувшие выходные, 13 и 14 декабря, с улиц Перми было вывезено больше 13 тыс. кубометров снега. В администрации объяснили, что в течение дня уборку затрудняет большой поток транспорта, поэтому сначала снег сметают к обочине, а ночью вывозят. Отдельное внимание во время уборки должны были уделить прочистке и обработке противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановочных пунктов, лестниц, пешеходных зон, спусков и подъемов, а также маршрутам движения автобусов и трамваев, сложным участкам дорог и перекресткам.

По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ на 15 декабря, высота снежного покрова в Перми достигла 30 см, а на некоторых метеостанциях в крае превысила 40 см, что близко к климатической норме середины декабря, несмотря на то, что снега не было в первую неделю месяца. По прогнозам к 20 декабря высота снежного покрова в Пермском крае снова вырастет.