Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

За выходные с городских улиц вывезли больше 13 кубометров снега

Из-за продолжительных снегопадов в Перми в выходные была усилена работа дорожных служб по уборке снега, особенно на проезжей части и тротуарах. В пресс-службе городской администрации рассказали, что днем на улицах города работали 130 рабочих и больше 180 единиц снегоуборочной техники, а ночью ее количество увеличили до 202.

Пресс-служба администрации Перми

За минувшие выходные, 13 и 14 декабря, с улиц Перми было вывезено больше 13 тыс. кубометров снега. В администрации объяснили, что в течение дня уборку затрудняет большой поток транспорта, поэтому сначала снег сметают к обочине, а ночью вывозят. Отдельное внимание во время уборки должны были уделить прочистке и обработке противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановочных пунктов, лестниц, пешеходных зон, спусков и подъемов, а также маршрутам движения автобусов и трамваев, сложным участкам дорог и перекресткам.

По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ на 15 декабря, высота снежного покрова в Перми достигла 30 см, а на некоторых метеостанциях в крае превысила 40 см, что близко к климатической норме середины декабря, несмотря на то, что снега не было в первую неделю месяца. По прогнозам к 20 декабря высота снежного покрова в Пермском крае снова вырастет.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: