Сформирован новый состав правительства: меняется глава минобразования и ликвидируется минтерразвития

В пресс-службе губернатора рассказали, что в структуре правительства Пермского края появятся новые должности. Заместителем председателя правительства по вопросам безопасности и информационного развития станет Александр Щеглов, бывший ранее замглавы администрации губернатора. Он будет координировать деятельности Министерства территориальной безопасности и Министерства связи и информационного развития.

Заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначен Дмитрий Беланович. Он будет курировать и работу Министерства по туризму. Заместителем председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности стала Лариса Ведерникова, она будет курировать Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа передут в функциональный блок заместителя председателя правительства, курирующего вопросы, связанные с развитием образования, спорта и культуры в регионе — Дмитрию Самойлову.

Раиса Кассина покидает пост главы министерства образования — она станет советником губернатора, и.о. министра образования назначена Наталья Зверева, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. И.о. министерства территориальной безопасности назначен Альберт Марданов, и.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок станет Марина Пашиева, ранее занимавшая должность статс-секретаря-заместителя министра.

Министерство территориального развития будет расформировано к 1 апреля 2026 года, а его функции передадут в другие ведомства. До завершения ликвидации ведомства и.о. министр станет Иван Корякин, нынешний заместитель министра.

Остальные министры сохранили свои полномочия в правительстве Пермского края.