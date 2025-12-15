Метеорологи рассказали о температурных контрастах в ближайшие дни: ожидается от 0 до -25 градусов

В понедельник и во вторник погоду определит циклон, принесший снегопады. В течение дня 15 декабря температура воздуха будет постепенно понижаться, к вечеру в Перми и по краю будет -10…-15°С. Снегопад продолжится, но окажется слабее, чем ночью. Может выпасть 1-3 мм осадков. Сохранится также северный и северо-западный ветер с порывами до 10 м/с. К утру 16 декабря Пермский край окажется в арктической воздушной массе. Снегопады прекратятся, и есть шанс на прояснение, а с ним и похолодание. Столбик термометра опустится утром до -15…-20°С, по востоку края до -24°С, в Перми -15…-17°С. Похолодание достигнет пика вечером: в Перми температура воздуха может опуститься чуть ниже -20°С, по краю -20…-25°С, в низинах до -27°С.

К утру 17 декабря начнет теплеть, ожидается небольшой снегопад на западе и юге региона, а также в самой Перми. Днем ожидается -13…-15°С, но к вечеру будет прояснение и похолодание: в Перми до -21…-23°С, по северу края до -25…-29°С, на юге края около -20°С. В четверг, 18 декабря, усилится ветер до 12 м/с, придет резкое потепление, а также сильный снегопад. К вечеру в Перми столбик термометра поднимется до -7…-9°С, а по юго-западу края до 0…-2°С.

Пик потепления придется на утро пятницы, 19 декабря: на большей части Пермского края ожидается 0…-2°С, по юго-западу даже до +1°С, на северо-востоке будет холодно, около -10°С. На всей территории региона продолжатся осадки, особенно много их будет на севере и востоке. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, во второй половине дня в пятницу ожидается резкое похолодание, обусловленное вторжением арктической воздушной массы с Полярного Урала.