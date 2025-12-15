Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Наледь на кровлях зданий в Перми будут выявлять с помощью нейросетей

В Перми искусственный интеллект научат выявлять снежно-ледовые образования на кровлях зданий. Планируется, что это будет делать система «Софтлоджик», запущенная в 2025 году. Она работает на базе нейросетей и фиксирует нарушения благоустройства.

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на административно-техническую инспекцию города, система позволяет привлекать нарушителей к ответственности в упрощенном порядке. Сейчас она представляет собой автомобиль с установленным на нем комплексом мобильной фото-видеофиксации. Объезд территории проходит каждый день по утвержденному маршрутному листу.

Комплекс выявляет нарушения в содержании улично-дорожной сети, складировании мусора на газонах, граффити, содержании площадок накопления отходов и складировании снега. За первые месяцы работы система зафиксировала около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: