Наледь на кровлях зданий в Перми будут выявлять с помощью нейросетей

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на административно-техническую инспекцию города, система позволяет привлекать нарушителей к ответственности в упрощенном порядке. Сейчас она представляет собой автомобиль с установленным на нем комплексом мобильной фото-видеофиксации. Объезд территории проходит каждый день по утвержденному маршрутному листу.

Комплекс выявляет нарушения в содержании улично-дорожной сети, складировании мусора на газонах, граффити, содержании площадок накопления отходов и складировании снега. За первые месяцы работы система зафиксировала около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок.

