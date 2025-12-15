Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Церемонию зажжения огней на главной елке перенесли на несколько дней

Торжественную церемонию зажжения огней на главной городской елке на эспланаде перенесли на четыре дня. Ранее планировалось, что событие произойдет 14 декабря.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что теперь зажжение огней на центральной елке запланировано на 18 декабря. В этот день будут работать интерактивные зоны, на сцене выступят диджеи, а также Дед Мороз со Снегурочкой.

В прошедшие выходные огни зажглись на трех елках в городских парках им. Чехова, «Счастье есть» и в саду им. Миндовского.

