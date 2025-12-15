Церемонию зажжения огней на главной елке перенесли на несколько дней

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что теперь зажжение огней на центральной елке запланировано на 18 декабря. В этот день будут работать интерактивные зоны, на сцене выступят диджеи, а также Дед Мороз со Снегурочкой.

В прошедшие выходные огни зажглись на трех елках в городских парках им. Чехова, «Счастье есть» и в саду им. Миндовского.

