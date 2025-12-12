Известно, где в Перми будет работать городская новогодняя ярмарка и что на ней будут продавать

На ярмарке представят натуральное мыло, вязаные игрушки и сувениры, шапки, варежки с народными орнаментами, а также изделия из древесины и из бумажной лозы. В пресс-службе администрации города рассказали, что будет много декоративных изделий от товаров из эпоксидной смолы и гипсовых наборов до блокнотов и кухонных принадлежностей.

На новогодней ярмарке собираются продавать натуральные продукты от иван-чая и травяных сборов до натурального мастер-класса и щербета, а также специи, квашенную и маринованную капусту, сало.

