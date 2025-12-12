Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Известно, где в Перми будет работать городская новогодняя ярмарка и что на ней будут продавать

С 15 декабря в Перми у ТРЦ «Планета» собираются открыть городскую новогоднюю ярмарку. Планируется, что она проработает до Нового года.

МКУ «Пермский городской бизнес инкубатор»

На ярмарке представят натуральное мыло, вязаные игрушки и сувениры, шапки, варежки с народными орнаментами, а также изделия из древесины и из бумажной лозы. В пресс-службе администрации города рассказали, что будет много декоративных изделий от товаров из эпоксидной смолы и гипсовых наборов до блокнотов и кухонных принадлежностей.

На новогодней ярмарке собираются продавать натуральные продукты от иван-чая и травяных сборов до натурального мастер-класса и щербета, а также специи, квашенную и маринованную капусту, сало.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: