Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В минтранспорта рассказали, сколько единиц техники и людей борются сейчас с последствиями снегопада

Из-за накрывших Пермский край снегопадов дорожную технику ввели в усиленный режим. Работы по очистке дорог и обработке улиц ведутся круглосуточно, рассказали в пресс-службе краевого министерства транспорта. Напомним, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, а в Перми может выпасть почти месячная норма осадков.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На дорогах и тротуарах в Перми работают свыше 170 единиц техники, вручную трудятся больше 200 человек. Центрально-планировочный район Перми убирает «ДЭС», за остальную часть города отвечают подрядные организации муниципалитета.

На федеральных трассах задействовано 93 единицы снегоуборочной техники. Она чистит такие дороги, как Пермь — Екатеринбург, Пермь — Краснокамск, Пермь — Ижевск, Южный и Западный обходы города. На региональные трассы вышло больше 160 единиц техники, рабочие чистят проезжую часть, остановочные площадки и дорожные знаки.

В ночное время количество техники намерены увеличить. В пресс-службе министерства транспорта напомнили, что во время сильных снегопадов дорожники в патрульном режиме чистят проезжую часть и обрабатывают ее противогололедными материалами, особенно внимание уделяют подъемам. Полную очистку трасс должна сделать в течение четырех часов после окончания снегопада.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: