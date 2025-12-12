В минтранспорта рассказали, сколько единиц техники и людей борются сейчас с последствиями снегопада

Из-за накрывших Пермский край снегопадов дорожную технику ввели в усиленный режим. Работы по очистке дорог и обработке улиц ведутся круглосуточно, рассказали в пресс-службе краевого министерства транспорта. Напомним, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, а в Перми может выпасть почти месячная норма осадков.
На дорогах и тротуарах в Перми работают свыше 170 единиц техники, вручную трудятся больше 200 человек. Центрально-планировочный район Перми убирает «ДЭС», за остальную часть города отвечают подрядные организации муниципалитета.
На федеральных трассах задействовано 93 единицы снегоуборочной техники. Она чистит такие дороги, как Пермь — Екатеринбург, Пермь — Краснокамск, Пермь — Ижевск, Южный и Западный обходы города. На региональные трассы вышло больше 160 единиц техники, рабочие чистят проезжую часть, остановочные площадки и дорожные знаки.
В ночное время количество техники намерены увеличить. В пресс-службе министерства транспорта напомнили, что во время сильных снегопадов дорожники в патрульном режиме чистят проезжую часть и обрабатывают ее противогололедными материалами, особенно внимание уделяют подъемам. Полную очистку трасс должна сделать в течение четырех часов после окончания снегопада.
