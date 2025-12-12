Метеорологи рассказали, что в ближайшие дни Пермь ждут сильные снегопады

Днем в пятницу, 12 декабря, погоду будет определять циклон, получивший в европейской классификации имя Helmut. Из-за него на европейской территории России произойдет первое за последние полтора месяца похолодание, но в Пермском крае, наоборот, будет потепление: к вечеру температура поднимется до -1°…-6°C по краю, до -2…-4°C в Перми, а снегопад продолжится и даже усилится. По оценкам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, выпадает еще до 4-8 мм осадков по краю, причем на севере и юге их будет меньше.

Ночью и утром в субботу, 13 декабря, холодный фронт доберется до Пермского края: осадки прекратятся, на севере и северо-западе похолодает до -7…-12°C. На остальной территории, включая Пермь, слабый и умеренный снег продолжится, а температура установится на уровне -1…-5°C. Днем температура воздуха составит от -10…-12°C на северо-западе до -1…-3°C на юго-востоке, в Перми -4…-6°C. В центральных районах Пермского края снегопад продолжится — может выпасть еще 2-4 мм осадков.

В Пермском крае в воскресенье, 14 декабря, сохранится значительный температурный контраст от -10…-15°C на северо-западе до -1…-3°C на юго-востоке, в Перми в течение суток ожидается -4…-6°C. Снегопады продолжатся, а к вечеру могут усилиться. За сутки в южной части края и в Перми может выпасть еще 7-10 мм осадков, большая часть вечером. По оценкам метеорологов, снегопады продолжатся до вечера понедельника и могут принести еще 3-8 мм осадков за сутки.