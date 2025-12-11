На Слудской горке устроили смотровую площадку с качелями и высадили новые деревья

В зонах отдыха на Слудской горке установили парклеты — конструкции со столами, сидениями и навесом с гирляндами. В рамках благоустройства уложили тротуарную гранитную плитку, установили новые урны и ограждения.

На Слудской горке сделали масштабное озеленение: испорченный зимой из-за катаний газон восстановили, а также посадили новые деревья. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, в пространстве для отдыха высадили 25 новых деревьев лиственных пород, больше 2,7 тыс. кустарников и многолетние растения.