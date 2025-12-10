Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали, что 9 декабря среднесуточная температура в Перми была на 9 градусов ниже нормы

В ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги 9 декабря: на большей части Пермского края среднесуточная температура воздуха была ниже, чем в любой день прошлой зимы.

Владимир Вавилов

Среднесуточная температура воздуха 9 декабря в Перми оказалась ниже нормы на 9°С, на севере — на 12°С. Столбик термометра опустился ниже -30°С на двух метеостанциях: в Вае и Ныробе, где минимум составил -32,3°С. Близко к -30°С подошла Усть-Черная с -29,6°С.

По оценкам метеорологов, нового похолодания в Пермском крае можно ждать в ближайшие выходные. Но насколько продолжительным оно окажется, пока неизвестно.

