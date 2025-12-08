Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На 15 зданиях на улицах Ленина, Сибирская и Красновишерская появится архитектурная подсветка

Определен подрядчик, который займется организацией архитектурной подсветки на улицах Сибирская, Ленина и Красновишерская. Работы по ее устройству должны начать в середине декабря 2025 года.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Архитектурная подсветка появится на фасадах зданий на ул. Красновишерская, 35, 37, 39; ул. Ленина, 65, 69, 81, 83, 84, 85, 86, 87; ул. Сибирская, 10, 14, 21, 63. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что будет работать 13 разных сценариев для праздников от Нового года до Дня матери, и еще один для повседневного использования.

На монтаж архитектурной подсветки на фасадах зданий по 15 адресам потратят 210 млн рублей. Окончить работу по ее устройству должны к 25 июня 2026 года.

