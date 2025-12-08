Метеорологи рассказали, что на Пермский край надвигаются первые тридцатиградусные морозы: их не было с февраля 2024 года

В понедельник, 8 декабря, будет прояснять, и к вечеру ясно будет на большей части регион: температура воздуха будет по краю -13…-18°С, по северу и востоку до -20°С, в Перми около -15°С. К вечеру существенно похолодает: в Перми до -20°С, по северу и востоку края до -25°С.

Пик похолодания придется на ночь на вторник, 9 декабря. На востоке Пермского края ожидается около -30°. В ГИС-центре говорят, что это будут первые тридцатиградусные морозы с февраля 2024 года, так как за прошлую аномально теплую зиму их не было ни разу. На остальной территории Пермского края будет теплее: от -16…-18°С на юго-западе до -25…-28°С на севере, в Перми -22…-24°С. Постепенно днем будет теплеть, а облачность увеличится. В Перми ожидается до -13…-15°С, по региону от -8…-10°С на западе до -20°С на востоке.

В ночь на среду,10 декабря, и утром резко потеплеет: по краю -5…-10°С, в Перми -6…-8°С, но при этом будет сильный южный ветер с порывами до 12-14 м/с. Одновременно начнет идти снег: сначала на севере, затем в центральных районах, во второй половине дня он доберется и до Перми. Температура воздуха днем по краю -4…-9°С, в Перми -5…-7°С. В четверг, 11 декабря, температура воздуха будет повышаться плавно: от -3…-8°С ночью до 0…-5°С во второй половине дня (на востоке чуть холоднее), в Перми ночью -5…-7°С и днем -2…-4°С. Снегопады продолжатся, а снежный покров может прирасти на сутки на 3-7 см.

Пик потепления придется на пятницу, 12 декабря. В Пермском крае потеплеет до 0…+1°С, ожидается очередной существенный снегопад: до 5-7 мм осадков в районе Перми и 10 мм на востоке края. Высота снежного покрова может увеличиться в Перми до 25 см, а в районе Губахи – до 50 см.