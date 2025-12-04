В трех парках установили почтовые ящики для писем Деду Морозу

В трех городских парках Перми установили почтовые ящики для писем Деду Морозу. Они появились прямо у новогодних елок в парках им. А.П. Чехова «Счастье есть», а также в саду им. Миндовского.
Планируется, что новогодняя почта проработает до конца каникул. Все письма из почтовых ящиков отправятся прямиком в резиденцию Деда Мороза. «Каждое послание будет бережно доставлено, даже если отправитель забудет указать на конверте верный адрес дома Деда Мороза в Великом Устюге», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.
Кстати, на днях в лесничествах Пермского края началась продажа новогодних живых елей.
Информационный обзор редакции.
