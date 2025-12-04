В трех парках установили почтовые ящики для писем Деду Морозу

Планируется, что новогодняя почта проработает до конца каникул. Все письма из почтовых ящиков отправятся прямиком в резиденцию Деда Мороза. «Каждое послание будет бережно доставлено, даже если отправитель забудет указать на конверте верный адрес дома Деда Мороза в Великом Устюге», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Кстати, на днях в лесничествах Пермского края началась продажа новогодних живых елей.

