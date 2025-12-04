Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Продажа живых новогодних елей началась в лесничествах Пермского края

В лесничествах Пермского края начались продажи живых новогодних елей. Как сообщили в пресс-службе министерства природы Пермского края, их стоимость колеблется от 30 рублей за метровую елочку до 181 рубля за дерево высотой больше 4 метров.

Заготовку елей для новогодних праздников проводят на специальных плантациях и лесных участках, которые ждет расчистка: к ним относятся квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог.

В минприроды отметили: чтобы получить живую елку, нужно заполнить заявление в лесничестве для заключения договора купли-продажи. В нем будет указана дата вырубки и карта схема с обозначением конкретного места. Этот документ нужно иметь при себе, в противном случае вырубка ели будет считаться административным правонарушением, за которое полагается штраф: от 3 тыс. руб. для физических лиц, от 200 тыс. руб. для юридических лиц. 

