Продажа живых новогодних елей началась в лесничествах Пермского края

Заготовку елей для новогодних праздников проводят на специальных плантациях и лесных участках, которые ждет расчистка: к ним относятся квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог.

В минприроды отметили: чтобы получить живую елку, нужно заполнить заявление в лесничестве для заключения договора купли-продажи. В нем будет указана дата вырубки и карта схема с обозначением конкретного места. Этот документ нужно иметь при себе, в противном случае вырубка ели будет считаться административным правонарушением, за которое полагается штраф: от 3 тыс. руб. для физических лиц, от 200 тыс. руб. для юридических лиц.

