Метеорологи предупредили о резком похолодании в Пермском крае

После очень теплого начала декабря, когда температура воздуха выше климатической нормы на 7-10°С, в Пермский край придет резкое похолодание. В Пермском ЦГМС рассказали, что в воскресенье, 7 декабря, вслед за прохождением холодного фронта ожидается арктическое вторжение.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Температурный фон 7-8 декабря будет выше климатической нормы на 4-8°С. 9 декабря он приблизится к норме.

Но новую волну тепла в Пермском крае тоже можно ждать в декабре. Судя по прогнозам, она придет с 10 по 14 декабря и будет сопровождаться снегопадами, но оттепели не будет.

