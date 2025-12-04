Метеорологи предупредили о резком похолодании в Пермском крае

Температурный фон 7-8 декабря будет выше климатической нормы на 4-8°С. 9 декабря он приблизится к норме.

Но новую волну тепла в Пермском крае тоже можно ждать в декабре. Судя по прогнозам, она придет с 10 по 14 декабря и будет сопровождаться снегопадами, но оттепели не будет.