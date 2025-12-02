В Перми обустроили новую площадку для выгула и дрессировки собак

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на ней установили двухметровое ограждение и сделали покрытие. На площадке для выгула и дрессировки собак установили специальное оборудование: пирамиду, вышку, бревну, трамплин и барьер, а также информационный стенд, скамейки с навесом, урны.

Сейчас продолжается обустройство специально оборудованных зон для дрессировки собак в пяти лесничествах: Верхне-Курьинском, Нижне-Курьинском, Черняевском, Левшинском, Ново-Лядовском. Параллельно с этим обновится площадка за ДКЖ, она была построена в 2017 году.