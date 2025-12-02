Коммунальные тарифы в Пермском крае вырастут два раза в 2026 году

С 1 января 2026 года во всех регионах, в том числе в Пермском крае, коммунальные тарифы вырастут одинаково — на 1,7%. Такой рост связан с увеличением НДС с 20 до 22%.

С 1 октября 2026 года в каждом из субъектов РФ будет свой индекс роста. В Пермском крае коммунальные тарифы поднимут на 15%, предельно допустимое отклонение от индексации составит 14,9%.