Коммунальные тарифы в Пермском крае вырастут два раза в 2026 году

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в 2026 году в Пермском крае будут поднимать в два этапа: с января и с октября. Правительство РФ утвердило предельную индексацию коммунальных тарифов, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Freepik

С 1 января 2026 года во всех регионах, в том числе в Пермском крае, коммунальные тарифы вырастут одинаково — на 1,7%. Такой рост связан с увеличением НДС с 20 до 22%. 

С 1 октября 2026 года в каждом из субъектов РФ будет свой индекс роста. В Пермском крае коммунальные тарифы поднимут на 15%, предельно допустимое отклонение от индексации составит 14,9%.

