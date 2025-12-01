Метеорологи рассказали, что первая неделя декабря будет аномально теплой

В понедельник, 1 декабря, температура воздуха на большей части края близка к 0°С, будет облачно, но осадков практически не ожидается, кроме северных и восточных районов. К утру 2 декабря станет чуть прохладнее: на большей части края и в Перми 0…-2°С, на востоке до -4°С, но существенных осадков тоже можно не ждать, кроме востока. Во второй половине дня ожидается порция мокрого снега на севере и востоке края, а утром 3 декабря возможно и в Перми.

Температура воздуха в течение среды, 3 декабря, будет около 0°С, на юге до +2°С. Снежный покров так и не сформируется на большей части региона, кроме севера и востока, где он уже есть и его высота увеличится за счет снегопадов. В течение четверга, 4 декабря, температура воздуха будет на уровне 0°С. Ожидается очередная порция мокрого снега на севере и востоке края, на остальной территории осадки будут слабыми.

Арктическое вторжение на северо-восток Европейской территории России начнется в четверг вечером, а днем 5 декабря оно доберется до северных границ Пермского края. Ожидается слабый или умеренный снег, а в ночь на 6 декабря уже похолодает до -10…-15°С.