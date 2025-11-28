Метеорологи рассказали, что после снегопадов начнется оттепель

Снегопады продолжатся в течение дня. В Перми при температуре около 0°C может выпасть до 7-9 мм осадков. На юге их будет меньше и в виде мокрого снега с дождем. На востоке, напротив, их будет больше — до 12-14 мм.

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что за снегопадами в Пермском крае с запада начнет поступать более теплая воздушная масса. С субботы, 28 ноября, до вторника, 2 декабря, ожидается продолжительная оттепель с температурой воздуха по краю в пределах 0…+2°С, только на востоке до -2°С. Выпавший снег (до 10 см) полностью растает в Перми и в большинстве южных районов края к началу декабря.