Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Метеорологи рассказали, что после снегопадов начнется оттепель

Сильные снегопады в Пермском крае продолжатся до ночи субботы. Из-за его снежный покров на севере и востоке региона прирастет до 10 см и выше. Но после них придет оттепель.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Снегопады продолжатся в течение дня. В Перми при температуре около 0°C может выпасть до 7-9 мм осадков. На юге их будет меньше и в виде мокрого снега с дождем. На востоке, напротив, их будет больше — до 12-14 мм.

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что за снегопадами в Пермском крае с запада начнет поступать более теплая воздушная масса. С субботы, 28 ноября, до вторника, 2 декабря, ожидается продолжительная оттепель с температурой воздуха по краю в пределах 0…+2°С, только на востоке до -2°С. Выпавший снег (до 10 см) полностью растает в Перми и в большинстве южных районов края к началу декабря.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: