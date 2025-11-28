Начали действовать новые сроки уборки снега и наледи на улицах Перми

На устранение скользкости на дворовых территориях, используемых для прохода и проезда, теперь дается три часа, а в местах общего пользования — четыре. Снег толщиной больше 30 см, наледь и сосульки должны быть убраны в течение трех дней. Вывезти снег на полигон рабочие должны будут в течение 12 дней после уборки.

Общественные места — тротуары и дороги, парки и скверы — обслуживает МКУ «Пермблагоустройство». За уборку придомовых территорий и крыш жилых домов ответственны управляющие организации, которых контролируют районные администрации.