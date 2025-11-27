Метеорологи предупредили пермяков о сильном снегопаде: он начнется в пятницу

Осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. Они продолжатся и первую половину ночи субботы, 29 ноября. К утру выпадает от 5 до 15 мм осадков.

Метеорологи предупредили, что образуется временный снежный покров там, где его не было. Также из-за большого количества снега возможно его налипание на проводах и деревьях.