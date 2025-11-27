Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи предупредили пермяков о сильном снегопаде: он начнется в пятницу

В течение 28 ноября через Пермский край будет проходить фронт окклюзии в системе заполняющегося циклона. Авторы проекта «Метеоролог и я» объяснили, что из-за этого ожидается выпадение значительного количества осадков.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. Они продолжатся и первую половину ночи субботы, 29 ноября. К утру выпадает от 5 до 15 мм осадков.

Метеорологи предупредили, что образуется временный снежный покров там, где его не было. Также из-за большого количества снега возможно его налипание на проводах и деревьях. 

