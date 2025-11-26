Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

25 ноября оказался самым теплым днем с 1926 года

В Пермском крае 25 ноября среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 10°С. В этот день были перекрыты суточные рекорды тепла в Перми и в Бисере.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что в Перми суточная температура достигла +4,5°С, перекрыв рекорд 1926 года. В Бисере максимальная температура составила +1,7°С, побив показатели 1989 года.

25 ноября в Перми отметился еще и нехарактерным для третьей декады ноября ливнем. Сформировалась настоящая линейная система кучево-дождевых облаков, которая обычно бывает в теплое время года. Больше всего осадков было в Чердыни — 11 мм (в основном в виде мокрого снега), в Перми выпало 4 мм в виде дождей.

