Взнос за капитальный ремонт в Пермском крае собрались увеличить

В документе сказано, что размер месячного взноса за 1 м2 общей площади помещения в домах может вырасти до 15,28 руб. В 2025 году он составляет 14,44 руб. за м2.

Напомним, взносы за капитальный ремонт не нужно платить не нужно платить, если дом был призван аварийным, дом подлежит сносу или реконструкции в рамках программы реновации, находится на территории закрывающегося населенного пункта, изъят для государственных или муниципальных нужд. Также от оплаты взноса за капремонт освобождены собственники, достигшие 80 лет, живущие одни и не работающие.