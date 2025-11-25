Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Взнос за капитальный ремонт в Пермском крае собрались увеличить

Минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Пермском крае собираются увеличить в 2026 году почти на 6%. Правительство подготовило проект постановления, который пока не подписан.

В документе сказано, что размер месячного взноса за 1 м2 общей площади помещения в домах может вырасти до 15,28 руб. В 2025 году он составляет 14,44 руб. за м2

Напомним, взносы за капитальный ремонт не нужно платить не нужно платить, если дом был призван аварийным, дом подлежит сносу или реконструкции в рамках программы реновации, находится на территории закрывающегося населенного пункта, изъят для государственных или муниципальных нужд. Также от оплаты взноса за капремонт освобождены собственники, достигшие 80 лет, живущие одни и не работающие.

