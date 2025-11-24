Метеорологи рассказали, что последняя неделя ноября окажется аномально теплой

В течение понедельника, 24 ноября, температурный фон по краю сложится на отметке -1…-6°С, в Перми -1…-3°С. Во вторник, 25 ноября, на большую часть Пермского края распространится тропическая воздушная масса со Средиземного моря. Днем потеплеет до +3…+6°С, на севере и востоке до 0…+2°С, гололедица, которая появилась после выходных, растает. В Перми и на юге ожидается дождь, на севере — мокрый снег.

В среду, 26 ноября, начнет поступать более прохладный воздух: в течение суток ожидается 0…-4°С, в Перми 0…-2°С. На востоке региона продолжится снег, а остальной территории осадков не ожидается. В ночь на 27 ноября на большей части Пермского края еще немного похолодает — до -2…-7°С, в Перми -3…-5°С. Днем в основном без осадков, только на юге продет мокрый снег, температура воздуха на уровне 0…-5°С по краю, в Перми -1…-3°С. В пятницу, 28 ноября, циклон принесет значительные осадки и слабую оттепель. Пройдет интенсивный мокрый снег, на юге — с дождем. Температура воздуха от -2°С на севере до +2°С на юге, в Перми около 0°С.

По оценкам ГИС-центра ПГНИУ, аномально теплая погода может сохраниться на неопределенный срок и в начале декабря.