Метеорологи рассказали, что в выходные ожидается аномальное тепло и много осадков

Очередной вынос тропического выноса на южную часть Европейской территории России и Южный Урал начнется с 22 ноября, и эта воздушная масса распространится до южных районов Пермского края. По данным ГИС-центра ПГНИУ, утром в субботу ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, на севере — снега, а на юге — в виде дождя: они продолжатся до вечера. В районе Перми выпадет 8-12 мм осадков, а на юге и востоке — до 15 мм и больше. Температура воздуха ночью будет на уровне -3…-8° по краю, в Перми около -5°С. Днем на большей части региона -1…+1°С, по югу до +5°С, в Перми 0…+2°С.

В воскресенье, 23 ноября, осадки прекратятся на большей части Пермского края, кроме юга, где ожидается снег с дождем. Температура воздуха в течение суток по краю 0…-5°С, на юге до +2°С, в Перми -1…-3°С.

В выходные на юге и юго-западе Пермского края может выпасть более 25 мм осадков. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что для этих районов близко к половине месячной нормы. В ночь на понедельник, 24 ноября, ожидается очередное короткое похолодание до -4…-9°С по краю и -5…-7°С.