Утром 19 ноября температура побила рекорд 17-летней давности

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что уже с утра 19 ноября был перекрыт суточный рекорд тепла, установленный в 2008 году, тогда он составлял +6,1°С. В Перми в 8 утра на метеостанции было +6,6°С, а в Чайковском +7,9°С.

Днем столбик термометра достигнет около +8°С, а после, к вечеру придет похолодание, которое продержится ближайшие несколько дней.