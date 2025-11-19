Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Утром 19 ноября температура побила рекорд 17-летней давности

На погоду в Пермском крае продолжает влиять циклон, которому немецкие метеорологи дали имя Sascha. Как и предполагалось, он принес потепление.

Дмитрий Махонин/Telegram

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что уже с утра 19 ноября был перекрыт суточный рекорд тепла, установленный в 2008 году, тогда он составлял +6,1°С. В Перми в 8 утра на метеостанции было +6,6°С, а в Чайковском +7,9°С.

Днем столбик термометра достигнет около +8°С, а после, к вечеру придет похолодание, которое продержится ближайшие несколько дней. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: