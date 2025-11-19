Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На мусорных площадках собираются установить камеры видеонаблюдения

Контейнерные площадки для мусора в Перми собираются оснастить системой видеонаблюдения. Это решение поддержали депутаты городской думы на недавнем заседании.

Пресс-служба администрации Перми

Камеры появятся на контейнерных площадках нового образца. Дополнительных денег на это выделять не собираются: установку видеонаблюдения включат в расходы по обустройству площадок для мусора.

По словам замглавы администрации Перми Артема Балахнина, камеры нужны для того, чтобы твердые коммунальные отходы не выбрасывали вне мусоросборников, а также, чтобы на площадках не складировался мусор.

