На мусорных площадках собираются установить камеры видеонаблюдения

Камеры появятся на контейнерных площадках нового образца. Дополнительных денег на это выделять не собираются: установку видеонаблюдения включат в расходы по обустройству площадок для мусора.

По словам замглавы администрации Перми Артема Балахнина, камеры нужны для того, чтобы твердые коммунальные отходы не выбрасывали вне мусоросборников, а также, чтобы на площадках не складировался мусор.