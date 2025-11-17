Метеорологи рассказали, что пик потепления на этой неделе придется на среду

В понедельник, 17 ноября, температура воздуха будет в пределах 1…-6°С по краю, -2…-4°С в Перми. На юге и в Перми будет малооблачно, на севере и западе — облачно. Со вторника, 18 ноября, начнется вынос тропического воздуха. Он принесет осадки (3-6 мм) в северных, западных и восточных районах региона: сначала в виде снега, затем дождя с гололедными отложениями. Температура воздуха на уровне -2…-7°С. Днем потеплеет до +1…+4°С, но ближе к вечеру усилится юго-западный ветер.

Пик потепления придется на среду, 19 ноября. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в южной части края температура воздуха достигнет +7…+8°С — возможно этот день станет самым теплым во второй половине ноября в истории наблюдений. На севере вероятно потепление до +5°С. Выпавший в выходные снег в районе Березников и Соликамска растает. Далее днем ожидается прохождение холодного фронта с кратковременными дождями, а с ним и похолодание к вечеру до 0°С, на севере края до -3°С, оно будет сопровождаться снегом, метелью и западным ветром с порывами до 20 м/с.

Температура воздуха в течение четверга, 20 ноября, ожидается в пределах 0…-4°С (в Перми -1…-3°С). В ночь на пятницу, 21 ноября, похолодает до -5…-10°С, в Перми до -6…-8°С. Днем увеличится облачность, по высотам начнется заток тепла. Столбик термометра поднимется до 0…-5°С по краю, -1…-3°С в Перми. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым.