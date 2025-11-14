Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали о дожде, который будет переходить в снег

Циклоническая активность, которая началась в Пермском крае накануне, достигнет пика в выходные. По данным Пермского ЦГМС, он придется на субботу.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В ночь на субботу, 15 ноября, выпадут небольшие и умеренные осадки в основном в виде дождя. Днем по мере приближения холодного фронта их интенсивность усилится, особенно сильными они могут в центральных и северных районах. Вечером дождь начнет переходить в снег. Будет сильный ветер, достигающий в порывах до 15-20 м/с. В течение суток температура будет на уровне 0…+5°С.

16 ноября ситуация кардинально не поменяется. Днем столбик термометра будет на уровне 0…+5°С, ветер станет чуть слабее. Возможен небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

