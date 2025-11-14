Метеорологи рассказали о дожде, который будет переходить в снег

В ночь на субботу, 15 ноября, выпадут небольшие и умеренные осадки в основном в виде дождя. Днем по мере приближения холодного фронта их интенсивность усилится, особенно сильными они могут в центральных и северных районах. Вечером дождь начнет переходить в снег. Будет сильный ветер, достигающий в порывах до 15-20 м/с. В течение суток температура будет на уровне 0…+5°С.

16 ноября ситуация кардинально не поменяется. Днем столбик термометра будет на уровне 0…+5°С, ветер станет чуть слабее. Возможен небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.