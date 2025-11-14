На часах обратного отсчета будут отображать, сколько шагов проходят активные пермяки

Каркас часов обратного отсчета обработали, покрасили под цвет дерева, добавили декоративные элементы, а также полностью обновили в механизме сеть электроснабжения. В ближайшее время на них установят новый медиаэкран.

Глава города Эдуард Соснин рассказал, что сначала на экране будут транслировать информацию о проекте «Шаги Перми», направленном на популяризацию ходьбы. В 2026-2027 годах на часах обратного отчета запустят проект «Лента времени»: после сканирования QR-кода можно будет увидеть, как выглядел бы обратный отсчет от разных исторических дат Перми с архивными материалами.