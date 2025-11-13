Названы улицы с самыми протяженными велодорожками в городе: их две

Самые длинные непрерывные участки находятся на улицах Строителей (протяженность 2,8 км) и на Ленина (2,1 км). Хуже всего с велосипедной инфраструктурой в Орджоникидзевском районе — там нет ни одной велодорожки.

Интерактивную карту создало сообщество «Велосипедизация Перми». Авторы говорят, что добавляли только официальные велодорожки, обозначенные дорожными знаками и разметкой. «Если велодорожка не соединена через пешеходный переход или перекресток, это означает отсутствие организованного велопереезда. Эта деталь объясняет, почему общее количество участков достаточно велико, — отметили создатели карты. — К примеру, на ул. Ленина, Карпинского и Строителей — по 4 таких отрезка, на ул. Маршала Рыбалко — 5, а на ул. Героев Хасана — 6, несмотря на реконструкцию 2021 года, которая добавила 2 участка и не соединила их между собой, и с построенными ранее».

Кстати! В Перми есть также карта маршрутов по рекам Пермского края с указанием опасных мест.

