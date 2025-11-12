Метеорологи предупредили о приближающейся волне тепла в Пермском крае

Антициклон начнет уступать место очередному циклону в четверг, 13 ноября. Он принесет осадки в виде замерзающего дождя и мокрого снега, а также гололедные отложения. По данным Пермского ЦГМС, пик тепла придется на 15 ноября, днем столбик термометра поднимется до +1…+6°С.

По прогнозам метеорологов, следующая волна тепла в Пермском крае ожидается 18-20 ноября.

Ранее в Пермском ЦГМС рассказывали, что среднемесячная температура воздуха в ноябре 2025 года в Пермском крае ожидается −7…−4°С, что около и на 2°С выше климатической нормы.