Перед Чусовским мостом открыли движение автомобилей по двум направлениям

В Перми продолжают реконструировать Чусовской мост. В агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края рассказали об открытии двух полос для проезда авто в двух направлениях. Речь идет об участке с ПК 3 (перед въездом на мост) до ПК 59 (над железнодорожным путепроводом).

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Продолжаются работы по обустройству тротуаров парковочной площадки возле «Банной горы». На конце участка сопряжения (С ПК 94 по 97) устраивают полосы разгона. 

Асфальтирование дороги завершено на участках над сетями газопровода в обоих направлениях  — с ПК 10 по ПК 12.  

Тем временем на старом Чусовском мосту проходит демонтаж железобетонных плит и усиление конструкции дополнительными продольными ребрами.

Ранее мы сообщали о расширении узкого участка Чусовского моста рядом с поворотом

