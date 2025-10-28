Перед Чусовским мостом открыли движение автомобилей по двум направлениям

Продолжаются работы по обустройству тротуаров парковочной площадки возле «Банной горы». На конце участка сопряжения (С ПК 94 по 97) устраивают полосы разгона.

Асфальтирование дороги завершено на участках над сетями газопровода в обоих направлениях — с ПК 10 по ПК 12.

Тем временем на старом Чусовском мосту проходит демонтаж железобетонных плит и усиление конструкции дополнительными продольными ребрами.

Ранее мы сообщали о расширении узкого участка Чусовского моста рядом с поворотом.