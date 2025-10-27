Аномальное тепло до +10 градусов и затяжные дожди: какой будет погода в Перми в последнюю неделю октября

В понедельник, 27 октября, солнечная погода в течение дня сменится облачной, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в регионе составит +4…+9 °С. Ветер южный, 2-7 м/с.

Вторник, 28 октября, ожидается облачным, но преимущественно без осадков. Однако уже ночью на Пермский край обрушится очередной атмосферный фронт, который принесет умеренные дожди. Температура ночью будет держаться на отметках +1…+6 °С, днем воздух прогреется до +3…+8 °С. Синоптики предупреждают об усилении южного ветра с порывами до 16 м/с.

Среда, 29 октября, станет самым теплым на неделе. Ночью и утром продолжатся дожди, но к обеду их интенсивность спадет. Столбик термометра днем поднимется до рекордных +5…+10 °С.

В четверг, 30 октября, через регион пройдет циклон, который принесет с собой облачную погоду и дожди на всей территории края. Температура воздуха в течение суток будет стабильной: от +3 до +8 °С.

К концу недели дождевой фронт начнет смещаться на север и восток Пермского края, в связи с чем 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Станет немного прохладнее: ночью температура может опуститься до -1…+4 °С, а днем составит +1…+6 °С.