Зону с уличными играми из «девяностых» собираются создать в Перми

Зону для уличных игр, популярных во второй половине XX века, собираются создать в Перми. Это проект активистов Мотовилихинского района «Выходи играть!», который претендует на финансирование из городского бюджета.

На пешеходной аллее на улице Крупской предлагают создать игровую зону, вдохновляющую детей играть в командные и подвижные игры на улице, а также узнавать о культуре досуга предыдущих поколений.

На пешеходной аллее могут установить информационные стенды с описанием уличных игр типа «Классиков», «Пряток», «Змейки», «Море волнуется раз», в которые играли дети СССР и «девяностых». А на асфальте рядом с ними нанести советующую разметку.

