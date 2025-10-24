Зону с уличными играми из «девяностых» собираются создать в Перми

На пешеходной аллее на улице Крупской предлагают создать игровую зону, вдохновляющую детей играть в командные и подвижные игры на улице, а также узнавать о культуре досуга предыдущих поколений.

На пешеходной аллее могут установить информационные стенды с описанием уличных игр типа «Классиков», «Пряток», «Змейки», «Море волнуется раз», в которые играли дети СССР и «девяностых». А на асфальте рядом с ними нанести советующую разметку.

