Метеорологи рассказали, что теплая погода сохранится вплоть до 28 октября

В выходные в Пермском крае сохранится умеренно теплая погода. По данным ГИС-центра ПГНИУ, она останется в регионе минимум до 28 октября. Температура воздуха будет выше нормы на 3°С. 

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В субботу, 25 октября, будет пасмурно. В течение суток столбик термометра на отметке +1…+6°С по краю, до +5°С в Перми.

В воскресенье, 26 октября, днем в южной части региона од влиянием гребня антициклона есть хороший шанс на солнечную погоду и дневной прогрев до +6...+8°С.  

Предварительно к вечеру во вторник возможен выход на Урал юго-западного циклона. Он принесет первые с начала октября сильные дожди, а также тропический воздух, из-за которого возможно кратковременное сильное потепление со среднесуточной температурой воздуха до +8…+9°С.

