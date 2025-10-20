Метеорологи рассказали, что на этой неделе потеплеет до +10 градусов

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что 20 октября станет самым холодным днем на неделе. Ожидаются прояснения в центральной и южной частях края. Температура воздуха днем от 0°С на севере и востоке до +5°С на юге, в Перми +2…+4°С. Во вторник, 21 октября, ночью будет от 0…+1°С на юге до -3…-5°С на севере и востоке, в Перми -1…-3°С. Днем теплый фронт пройдет через территорию Пермского края с небольшими дождями (до 3 мм) по северным и западным районам. Потеплеет до +2…+7°С по краю, на крайнем юге до +9°С, в Перми +5…+7°С.

В среду, 22 октября, погоду будет определять хорошо выраженный гребень Сибирского антициклона. Ночь будет облачной, а день ясным в центральной и южной частях региона, температура воздуха составит 0…+5°С. Днем воздух может прогреться до +5…+10°С по краю, в Перми до +8...+10°С, но вечером ожидается резкое похолодание до 0…+2°С. В четверг облачность увеличится. Температура воздуха 23 октября ночью от -3° до +3°С в зависимости от облачности, в Перми около 0°С. Днем столбик термометра на отметке +3…+8°С, на юге до +10°С, в Перми +6…+8°С.

В пятницу, 24 октября, на большей части региона ожидаются слабые и умеренные дожди (1-5 мм), которые вечером могут перейти в мокрый снег. Температура воздуха в течение суток +1…+6°С и в Перми +2…+4°С. В ночь на субботу есть вероятность мокрого снега в Перми и ряде районов края.

В ГИС-центре объяснили, что согласно ансамблевым среднесрочным прогнозам, потепление и обильные осадки в Пермском крае можно ожидать в начале следующей недели: температура воздуха будет выше нормы на 5-6°С.