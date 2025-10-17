Умеренно теплая погода в Пермском крае сохранится до 25 октября

В субботу, 18 октября, ожидаются небольшие дожди в основном в Перми. Более интенсивные осадки можно ждать ночью на юге и востоке региона, а на западе будет сухо. Днем ветер усилится, а воздух прогреется до +2…+7°С, в Перми +5…+7°С.

В воскресенье, 19 октября, через Пермский край пройдет холодный фронт. Он принесет небольшие и умеренные осадки, на севере ожидается мокрый снег. Ветер усилится — порывы будут достигать 12–14 м/с. А температура воздуха днем останется на том же уровне: +2…+7°С, в Перми +4…+6°С.