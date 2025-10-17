Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Умеренно теплая погода в Пермском крае сохранится до 25 октября

Конец октября в Пермском крае ожидается умерено теплым и с небольшими осадками. По данным Пермского ЦГМС, такая погода сохранится до 25 октября.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В субботу, 18 октября, ожидаются небольшие дожди в основном в Перми. Более интенсивные осадки можно ждать ночью на юге и востоке региона, а на западе будет сухо. Днем ветер усилится, а воздух прогреется до +2…+7°С, в Перми +5…+7°С.

В воскресенье, 19 октября, через Пермский край пройдет холодный фронт. Он принесет небольшие и умеренные осадки, на севере ожидается мокрый снег. Ветер усилится — порывы будут достигать 12–14 м/с. А температура воздуха днем останется на том же уровне: +2…+7°С, в Перми +4…+6°С.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: