Показываем, как будут выглядеть реставрационные мастерские в новом здании галереи

Помещения разделены по видам реставрируемых произведений: живопись, темпера, графика, ткани, предметы из дерева и т.д. «У нас появилось новое оборудование: вакуумный стол для работы с графикой и тканями, мобильные вытяжные системы для каждого рабочего места, муфельная печь для работы с произведениями из металла и керамики, специальные шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, стол с четырехчастной термонагреваемой поверхностью, современные цифровые микроскопы и другое оборудование», — рассказала руководитель реставрационной мастерской Вера Деменева.