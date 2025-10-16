Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показываем, как будут выглядеть реставрационные мастерские в новом здании галереи

В Пермской галерее показали, как будут выглядеть реставрационные мастерские в новом здании. Они будут располагаться на 4 и 5 этажах.

Помещения разделены по видам реставрируемых произведений: живопись, темпера, графика, ткани, предметы из дерева и т.д. «У нас появилось новое оборудование: вакуумный стол для работы с графикой и тканями, мобильные вытяжные системы для каждого рабочего места, муфельная печь для работы с произведениями из металла и керамики, специальные шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, стол с четырехчастной термонагреваемой поверхностью, современные цифровые микроскопы и другое оборудование», — рассказала руководитель реставрационной мастерской Вера Деменева.

Перед переездом в новое здание часть коллекции Пермской галереи отреставрировали. Большую часть работ выполняют местные реставраторы, какие-то предметы отправляются в Центр Грабаря, Ярославскую мастерскую «Реставратор» и другие мастерские, где есть оборудование, необходимое для проведения сложных реставрационных работ и технико-технологических исследований произведений.

Информационный обзор редакции.

