С начала года число покупателей на Wildberries из Пермского края превысило 1,2 миллиона человек

По словам губернатора Дмитрия Махонина, регионе много активных и креативных предпринимателей, которые осваивают онлайн-торговлю и расширяют географию продаж. На встрече губернатора и основательницы Wildberries Татьяны Ким обсуждался вопрос сотрудничества, в том числе запуск туристических продуктов от пермских компаний на площадке маркетплейса. Это направление появилось на маркетплейсе недавно.

Отметим, что ранее в деревне Устиново началось строительство распределительного центра Wildberries&Russ. Его площадь составит больше 180 тыс. м2. Ранее проект получил статус приоритетного.

Информационный обзор редакции.