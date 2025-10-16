Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С начала года число покупателей на Wildberries из Пермского края превысило 1,2 миллиона человек

Объем онлайн-продаж на Wildberries в Пермском крае вырос на 34%. По данным маркетплейса, за восемь месяцев 2025 года он составил 45,6 млрд рублей. Количество активных продавцов практически не изменилось (их около 5,8 тыс.), , а покупателей в регионе стало больше на 15% — 1,23 млн человек. Основная категория покупок на маркетплейсе — одежда и обувь (27% от общего объема), также растут сегменты книг (+100%) и автотоваров (+117%).

По словам губернатора Дмитрия Махонина, регионе много активных и креативных предпринимателей, которые осваивают онлайн-торговлю и расширяют географию продаж. На встрече губернатора и основательницы Wildberries Татьяны Ким обсуждался вопрос сотрудничества, в том числе запуск туристических продуктов от пермских компаний на площадке маркетплейса. Это направление появилось на маркетплейсе недавно.

Отметим, что ранее в деревне Устиново началось строительство распределительного центра Wildberries&Russ. Его площадь составит больше 180 тыс. м2. Ранее проект получил статус приоритетного.

Информационный обзор редакции.

