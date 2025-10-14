В Перми создают комплексный атлас Коми-Пермяцкого округа

В Пермском крае собираются создать комплексный атлас Коми-Пермяцкого округа. Он будет представлять собой научно-справочное издание, в котором описаны природные условия, население, экономика, социальная и культурная инфраструктуры округа.
В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что над атласом работают специалисты кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ совместно с учеными географического факультета ПГНИУ. Планируется, что работы по созданию комплексного издания закончат в 2026 году.
