Метеорологи рассказали, что на этой неделе еще ожидается потепление

В понедельник, 13 октября, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега на юго-западе и в центральных районах Пермского края. Температура воздуха в течение дня 0…+3°С, по юго-западу к вечеру до +5°C, в Перми +1…+2°C. Сохранится восточный ветер, но он будет не таким сильным, как в воскресенье, в основном порывы до 10 м/с.

Во вторник, 14 октября, выпадут первые с начала месяца умеренные дожди, а также придет недолгое потепление. Ночью температура воздуха от +2…+4°C на юго-западе до -2…-4°C на востоке, в Перми 0…+2°C. Днем ожидается +4…+9°C по краю, до +7°C в Перми, на востоке еще до 0°C. Утром 13 октября дожди начнутся на юго-западе, днем — в центре и на западе, к вечеру — на севере. В сумме до утра четверга может выпасть от 5 мм на северо-западе края до 25-30 мм на востоке, в Перми — около 10 мм.

15 октября может стать самым теплым днем неделе в Пермском крае. В среду ночью будет +3…+8°C, (на крайнем западе и востоке до 0°C), днем +5…+10°C. В Перми ожидается около +6°C ночью и +9°C днем: по данным ГИС-центра, это выше нормы на 4-5°С.

В ночь на четверг, 16 октября, возможно прояснение на западе и в центральных районах, а также похолодание до 0…+3°C и туманы. Температура воздуха днем +4…+9°C по краю и до +7°C в Перми. 17 октября небольшие и умеренные дожди пройдут на востоке края и в центральных районах. Похолодает на 1-2°C: ночью -2…+3°C, в Перми 0…+2°C, днем столбик термометра будет на отметке +2…+7°C по краю и +4…+6°C в Перми.

По предварительным данным, настоящие снегопады в Пермском крае пройдут в начале третьей декады октября, тогда же ожидается похолодание до околонулевых температур.