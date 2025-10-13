Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

За самовольную установку аттракционов и батутов могут ввести штрафы

В Перми могут появиться штрафы за несанкционированную установку аттракционов и батутов. Администрация города предложила изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях. 

Законопроект предполагает административные штрафы за самовольную установку аттракционов и батутов на муниципальной земле. Как сообщает издание «Текст», для физических лиц они составят от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 150 тыс. рублей. Планируется, что проект закона рассмотрят на заседании Законодательного собрания Пермского края.

