В выходные в Пермский край придет похолодание

В субботу, 11 октября, сформируется большой температурный контраст между востоком и западом Пермского края. На востоке в течение дня ожидается около 0˚С, а на юго-западе днем еще до +12˚С. В Перми в течение суток +5…+7˚С, погода будет облачной с небольшими дождями на юге региона.

Похолодание продолжится в воскресенье, 12 октября. Усилится ветер (до 7-12 м/с и с порывами до 15 м/с). Температура воздуха в течение суток от 0…-2˚С на востоке до +5…+7˚С на юго-западе. В Перми будет около +4˚С, облачно и в основном без осадков.

Пик похолодания придется в ночь на понедельник, 13 октября. А со вторника осадки в Пермском крае возможны практически ежедневно под влиянием передней части высотной ложбины, которая установится на Европейской территории России.