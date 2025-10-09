Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи предупредили, что на следующей неделе может установиться снежный покров

В Пермском крае заканчивается период теплой и сухой погоды. По данным Пермского ЦГМС, уже в пятницу, 10 октября, над регионом установится противостояние барических вихрей — циклона над Северной Атлантикой и антициклоном над Таймыром, которое принесет влажную воздушную массу.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Противостояние будет усиливаться, а с ним ожидается выпадение осадков, которые сначала пройдут в основном на севере Пермского края, а затем сместятся на восток и юго-запад. Начнется заток арктического воздуха.

По предварительным прогнозам, с 13 октября в Пермском крае начнет доминировать циклоническая деятельность: могут выпасть осадки в виде дождя с мокрым снегом. Метеорологи отметили, что есть высокая вероятность, что 14-15 октября в Пермском крае установится временный снежный покров.

