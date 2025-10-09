Метеорологи предупредили, что на следующей неделе может установиться снежный покров

Противостояние будет усиливаться, а с ним ожидается выпадение осадков, которые сначала пройдут в основном на севере Пермского края, а затем сместятся на восток и юго-запад. Начнется заток арктического воздуха.

По предварительным прогнозам, с 13 октября в Пермском крае начнет доминировать циклоническая деятельность: могут выпасть осадки в виде дождя с мокрым снегом. Метеорологи отметили, что есть высокая вероятность, что 14-15 октября в Пермском крае установится временный снежный покров.