Метеорологи предупредили, что на следующей неделе может установиться снежный покров

В Пермском крае заканчивается период теплой и сухой погоды. По данным Пермского ЦГМС, уже в пятницу, 10 октября, над регионом установится противостояние барических вихрей — циклона над Северной Атлантикой и антициклоном над Таймыром, которое принесет влажную воздушную массу.
Противостояние будет усиливаться, а с ним ожидается выпадение осадков, которые сначала пройдут в основном на севере Пермского края, а затем сместятся на восток и юго-запад. Начнется заток арктического воздуха.
По предварительным прогнозам, с 13 октября в Пермском крае начнет доминировать циклоническая деятельность: могут выпасть осадки в виде дождя с мокрым снегом. Метеорологи отметили, что есть высокая вероятность, что 14-15 октября в Пермском крае установится временный снежный покров.
