На улице Мира появился мурал с буквой «П» Артемия Лебедева, заводскими трубами и медведем

На переднем плане мурала изображены красная буква «П» дизайнера Артемия Лебедева и полигональный медведь, а на заднем — объекты нефтехимического производства «Сибур-Химпром». В пресс-службе компании рассказали, что в ярко-алом цвете буквы и медведя, а также в фигурах пермского звериного стиля есть еще один посыл — посвящение 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Автор мурала — пермский художник Андрей Катаев, который в 2025 году нарисовал на доме на улице Малкова огромного богатыря из коми-пермяцкой мифологии Кудым-Оша.

Недавно мы показывали новые муралы, которые появились в Перми в этом году: все они были посвящены местным традициям и культуре.

