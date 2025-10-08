К теплу подключили все городские больницы, школы и детские сады

Отопительный сезон начался 22 сентября, раньше «пятидневки», когда температура воздуха не превышает +8 градусов. Подача тепла в городе проходит постепенно — по мере того, как насосные станции и тепломагистрали переходят на зимний режим. «В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает до трех недель. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу», — объяснили в пресс-службе администрации Перми.

На сегодня к отоплению подключены не все жилые дома. Отдельно взятые адреса, где существуют проблемы с подачей отопления, обрабатывают точечно. В администрации напомнили, что ответственность за своевременный пуск тепла в домах лежит на обслуживающих организациях. УК и ТСЖ не выполнившие свои обязательства по подготовке, привлекаются к административной ответственности.