Власти Перми собираются запретить кататься на лошадях и пони в городе

В Перми готовится дополнение к правилам благоустройства города, которое касается введения нескольких запретов. Но сначала власти собираются провести публичные слушания по обсуждению проекта.

Freepik

Изменения касаются вывесок и фасадов, высоты травы в газонах, нестационарных торговых объектов. В списке есть несколько новых ограничений. Среди них: запрет на катание на лошадях, пони и других животных как верхом, так и в повозках и санях, кроме разрешенных мест — их намерены определить отдельно.

Власти собираются запретить использовать деревья и кустарники в качестве опор для прокладки линий связи, электропередачи и прочих воздушных кабельных коммуникаций, а также пасти сельскохозяйственных животных на территории муниципальных земельных участков.

