Метеорологи рассказали, что два дня на этой неделе могут стать самыми теплыми за весь октябрь

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что пик потепления придется на вторник — среду, а к концу недели придет умеренное похолодание. С понедельника по четверг в Пермском крае ожидаются нетипичные для октября продолжительные прояснения. В эти дни погоду будет определять антициклон: будет безветренно и малооблачно. В ночные часы температура воздуха от-1...-3˚C на востоке края до +3…+5˚C на юго-западе, в Перми при прояснениях возможны слабые заморозки до -2˚C. Днем в южной части Пермского края воздух будет прогреваться до +12…+15˚C, на остальной территории будет +9…+12˚C, в Перми +11…+13˚C. «Вероятно, самыми теплыми днями будут 7-8 октября, они же вполне возможно станут самыми теплыми днями всего октября», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

С пятницы, 10 октября, характер погоды начнет меняться: увеличится облачность и возможны слабые дожди в северной части региона, а также усиление ветра. Ночью температура воздуха будет в районе +2...+7˚C, в Перми до +5˚C, а днем прохладнее +7…+12˚C, в Перми около +10˚C. Среднесуточная температура будет даже выше чем 6-9 октября. На юге края может быть еще до +14˚C.

Сухая погода в Пермском крае может сохраниться до начала следующей недели, а после чего начнутся дожди.