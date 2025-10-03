Мобильное озеленение уберут с улиц Перми до конца октября

В этом году на улицах города впервые выставили 75 кашпо с розами сорта «Тереза Багнет канадская парковая»: они были размещены на улицах Сибирская и Пермская, а также в сквере Буркова и у здания Театра-Театра. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что всего в городе было установлено более 1000 кадок с деревьями, кустарниками и цветочно-декоративными растениями.

Мобильное озеленение вывезут в питомник «Хмели», где оно будет сохраняться до весны с утеплением и укрытием корней и надземной части.